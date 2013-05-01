Туск рассказал о впечатлениях своего министра от Януковича

Президент Украины Виктор Янукович лучше понимает необходимость "гуманного отношения" к экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявил глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя впечатления министра иностранных дел Радослава Сикорского, который на прошлой неделе находился в Киеве с визитом.

"Он передал мне свои впечатления после многочасового разговора с Президентом Януковичем. У него создалось впечатление, что Президент Янукович лучше и глубже понимает необходимость гуманного отношения к Тимошенко, даже если украинская власть убеждена в том, что она совершила проступки или преступление", - сказал Д.Туск, слова которого приводит РАР.

Глава польского правительства напомнил, что Европейский Союз негативно оценивает ситуацию с Тимошенко. По мнению Туска, в судебном процессе "не все выглядело объективно".

Как сказал Туск, всегда необходимо с большим вниманием следить за ситуацией, когда после прихода новой власти в заключении оказываются представители предыдущей власти. "Иногда нет выхода, но это всегда порождает обоснованное беспокойство", - сказал он.