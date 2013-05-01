Туск рассказал, что Азаров просит его «срочно» приехать в Киев

Действующая власть в Украине с каждым разом лучше понимает стандарты Европейского Союза, что подтверждают последние поступки ее представителей, среди которых освобождение из заключения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск, комментируя вчерашнее решение Европейского суда по делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

"У нас создается впечатление, что это может быть связано с решением Европейского суда, а также с амбициями относительно подписания Договора об ассоциации (Украина-ЕС), с тем, что украинцы каждый раз лучше понимают, что с таким багажом подозрений далеко не заедут по европейской дороге", - сказал глава польского правительства, которого цитирует РАР.

Он отметил, что освобождение Луценко подтвердило, что украинская и польская власть каждый раз лучше понимают друг друга, а украинцы осознают, что европейские стандарты включают в себя также отношения "власть-оппозиция" и "власть - бывшая власть".

Туск добавил, что недавно разговаривал с главой украинского правительства Николаем Азаровым, который пригласил его совершить "срочный" визит в Киев.

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Глава польского правительства напомнил, что на прошлой неделе Украину с визитом посетил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который находился там вместе с главами МИД Литвы, Дании и Нидерландов.