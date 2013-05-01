В Севастополе колонну возглавили местная власть и командующие ВМС Украины и ЧФ РФ

В Севастополе в первомайской демонстрации по улице Ленина и проспекту Нахимова в праздничных колоннах трудовых коллективов предприятий различной формы собственности, учреждений и организаций всех четырех районов города прошли около 35 тыс человек, а всего, вместе со зрителями, на празднование Первомая в центре города, по данным властей, собралось около 50 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, во главе первой колонны, состоявшей из работников городской государственной администрации, аппарата городского совета, депутатов, представителей организаций профсоюзов шли председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба, председатель Севастопольского горсовета Юрий Дойников, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Федотенков (оба в штатском), руководители силовых структур, другие высокопоставленные чиновники. В конце улицы Ленина они сошли на тротуар и приветствовали проходившие мимо них колонны демонстрантов. Как и в прошлом году, в колоннах многих трудовых коллективов присутствовала автомобильная техника, стилизованная под характер деятельности того или иного предприятия. Многие участники шествия несли государственные флаги Украины, символику трудовых коллективов, а также партийную символику.

Шествие сопровождали дикторский текст, игра военных оркестров, а перед началом и по завершении демонстрации по громкой трансляции по всему городскому кольцу звучали песни советских времен.

Яцуба в интервью журналистам напомнил, что в прошлом году «мы вместе с городским советом приняли решение: первомайским демонстрациям в городе Севастополе быть. И мы почувствовали настроение людей». «Мы и дальше Первомай будем проводить», - добавил он.

В свою очередь, Дойников сказал журналистам, что в ходе демонстрации «каждый из районов представил, что у него есть», По его мнению, «это надо не только тем, кто идет в колоннах, но и тем, кто стоит вокруг, потому что это праздник всего города». Как считает Дойников, «немного городов в Украине организует вот такие мероприятия». «Как мне кажется, такие праздники городу нужны», - добавил он.

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Одновременно с шествием у памятника Нахимову на одноименной площади городская организация КПУ собрала санкционированный митинг, по завершении которого его участники самостоятельной колонной (по завершении демонстрации районов и предприятий) отправились с шествием по проспекту Нахимова и улице Большая морская.