Дочь Тимошенко: Янукович имеет все возможности сегодня освободить мою маму
Евгения Тимошенко считает, что Янукович на основании решения ЕСПЧ может освободить ее мать.
Президент Украины Виктор Янукович имеет все основания для освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об том на пресс-конференции заявила дочь экс-премьера и ее защитник Евгения Тимошенко.
По ее словам, Президент, «основываясь на решении Европейского суда (по правам человека - УНИАН), имеет все возможности сегодня освободить мою маму, и мы надеемся, что это гуманное решение будет принято в ближайшее время».
Е.Тимошенко подчеркнула, что сегодня можно уже уверенно сказать, что Европейский суд признал ее мать политической заключенной, и «теперь власть Украины не сможет отрицать тот факт, что ее освобождение должно произойти в ближайшие дни, в ближайшие недели».
«Сегодня первый шаг к ее полной политической реабилитации, ее скорейшего освобождения», - подчеркнула Е.Тимошенко.
Она высказала уверенность, что Ю.Тимошенко «скоро будет полностью очищена от лживых и абсурдных обвинений и выйдет на свободу».
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В свою очередь народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко заявил, что партия «Батькивщина» истолковывает решение Европейского суда «как необходимое и достаточное условия для освобождения Тимошенко».
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.
Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).
Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем, те, что установлены Конвенцией.
Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсацию за незаконное лишение свободы.
Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.