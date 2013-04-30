Дочь Тимошенко: Янукович имеет все возможности сегодня освободить мою маму

Президент Украины Виктор Янукович имеет все основания для освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об том на пресс-конференции заявила дочь экс-премьера и ее защитник Евгения Тимошенко.

По ее словам, Президент, «основываясь на решении Европейского суда (по правам человека - УНИАН), имеет все возможности сегодня освободить мою маму, и мы надеемся, что это гуманное решение будет принято в ближайшее время».

Е.Тимошенко подчеркнула, что сегодня можно уже уверенно сказать, что Европейский суд признал ее мать политической заключенной, и «теперь власть Украины не сможет отрицать тот факт, что ее освобождение должно произойти в ближайшие дни, в ближайшие недели».

«Сегодня первый шаг к ее полной политической реабилитации, ее скорейшего освобождения», - подчеркнула Е.Тимошенко.

Она высказала уверенность, что Ю.Тимошенко «скоро будет полностью очищена от лживых и абсурдных обвинений и выйдет на свободу».

По теме: Батькивщина попросит ЕС ввести санкции против судей и прокуроров Тимошенко

В свою очередь народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко заявил, что партия «Батькивщина» истолковывает решение Европейского суда «как необходимое и достаточное условия для освобождения Тимошенко».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем, те, что установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсацию за незаконное лишение свободы.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.