В оппозиции говорят, что отстранились от проблем TBi - из уважения к нему

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"На ТВi действительно особая атмосфера.... Там работают люди, которых действительно уважаешь... это когда счастливая супружеская пара ошарашивает тебя новостью, что они расстаются, и каждый начинает выливать слой грязи друг на друга", - сказала Оробец.

Депутат утверждает, что такое длительное отсутствие реакции оппозиции - это "не корпоративная этика", а просто попытка дать возможность руководству разобраться с коллектива ТВі самостоятельно.

Вместе с тем, комментируя "активное участие" в конфликте Николая Княжицкого, Оробец солидаризировалось с Арсением Яценюком, который через неделю продолжения конфликта "посоветовал" Княжицкому отстраниться от конфликта.

"Я согласен с позицией Яценюка, призвавшего Княжицкого выйти из конфликта".

Как сообщал УНИАН, 29 апреля апреля 31 работник ТВі заявил, что увольняется из канала.

Журналисты напомнили, что в течение недели профсоюз ожидал начала переговоров с руководством. В случае успешного проведения переговоров журналисты были готовы прекратить забастовку и возобновить свою работу. Но переговоры не начались.

Ранее журналисты призвали новое руководство сесть за стол переговоров, выдвинули ряд требований и предложили нескольких посредников, которые могли бы этот диалог наладить.

23 апреля, генеральный экс-директор ТВі Наталья Катеринчук заявила о рейдерской атаке на телеканал.

«Это рейдерская атака на телеканал. Никто его не продавал, не менял, и владелец Константин Кагаловский находится в Киеве. Ситуация будет улажена в ближайшие дни», - говорила Н.Катеринчук.