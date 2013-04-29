Луценко считает, что Катеринчук - это платное шоу Администрации Президента

Об этом он сказал в интервью "Обкому". А необходимыми условиями качественных и эффективных изменений в стране он считает наличие плана, команды и еще "не влюбляться в вождя".

На скептическое замечание журналиста об украинской оппозиции вообще, и Николае Катеринчуке как самостоятельном ходоке в мэры в частности, Луценко ответил:

"Так вот, Катеринчук, идущий кандидатом в Киеве, – это не есть оппозиция, это просто платное шоу Администрации президента. И это, мне кажется, очевидно любому. Но, может быть, человек, который занят ежедневным выживанием, этого не чувствует. Значит, мне придется об этом сказать – но в том случае, если оппозиция выдвинет единого кандидата в президенты. Иначе все остальные – точно такие же куклы. И я буду делать все, чтобы у оппозиции был единый кандидат в президенты, но если у оппозиции его не будет, то мне к концу года придется сказать горькую правду и о качестве всей оппозиции".