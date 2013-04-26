Возле больницы Тимошенко - «Беркут» и кортеж из автозака, скорой и патрульных

На территории Центральной клинической больницы «Укрзализныци», в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, стоит кортеж конвойных автомобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурят перед проходной медицинского учреждения. По их сведениям, около 7.00 на территорию больницы в сопровождении трех милицейских автомобилей заехали автомобиль скорой медицинской помощи и специальный конвойный автомобиль (автозак).

Сейчас кортеж выстроился на расстоянии нескольких метров от центрального входа в ЦКБ «Укрзализныци».

На проходной дежурят около 15 сотрудников милиции. На территории больницы также находятся сотрудники спецподразделения «Беркут».

В медучреждение около 7.00 также прибыл начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева проведет допрос Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.