Защита Тимошенко заявляет, что так и не получила протоколы допросов Кириченко

Защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко так и не получила протоколы допросов свидетеля обвинения Петра Кириченко по делу об убийстве в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению пресс-службы партии «Батькивщина».

В партии напомнили, что допрос П.Кириченко состоится завтра, 26 апреля, в режиме видеоконференции.

«Действия Генеральной прокуратуры по непредоставлению протоколов являются нарушением требований ст.221 Уголовного процессуального кодекса, ст. 6 Европейской конвенции прав человека и базовых принципов ведения уголовного процесса», - отмечается в заявлении.

В «Батькивщине» также заявили, что Ю.Тимошенко расценила «показания» П.Кириченко как «лжесвидетельства, которые давались под давлением ГПУ».

В заявлении говорится, что П.Кириченко «пошел на сотрудничество с ГПУ под давлением, спасая онкобольную жену Изабеллу Кириченко, которую два месяца удерживали в Лукьяновском СИЗО».

«За эту «услугу» властям и ложные показания против Юлии Тимошенко Кириченко отблагодарили – вернули имущество, которое десятки лет было арестовано ГПУ, разблокировали банковские счета и закрыли уголовные дела в отношении него и его жены. Между тем, в своих показаниях Кириченко показал, скорее, на себя, чем на Юлию Тимошенко», - говорится в заявлении «Батькивщины».

В партии напомнили, что допрос П.Кириченко, который проживает в США, планируется начать в 16.00 на судебном заседании в помещении Апелляционного суда г. Киева (ул. Соломенская, 2а).

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня уже допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

19 апреля по просьбе защиты Ю.Тимошенко Печерский районный суд Киева перенес на 26 апреля допрос П.Кириченко.