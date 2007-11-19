Червоненко о коммунистах, Голодоморе и разбазаривании земель на побережье

Председатель Запорожской областной государственной администрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО утверждает, что причины подготовки депутатами облсовета от КПУ проекта о недоверии ему, как губернатору, не идеологические, а экономические.

"То, что они заявляют - это повод. Наших коммунистов не устраивает моя принципиальная позиция не в идеологических, а в экономических вопросах. Они хотели бы прибрать к рукам заводы "Радиоприбор", "Кремнийполимер", а я наступаю им на руки и не даю разбазаривать земли на побережье в Бердянском районе, где по моему распоряжению земля будет уходить только через аукционы", - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Губернатор так же заявил, что намерен пригласить выступить на сессии дочь воина УПА, которая "с 18 лет и до 1963 г. моталась по лагерям", а также поставить во дворе УСБУ в Запорожской области, "где есть колодец, наполненный костями, памятник жертвам коммунистических репрессий и пригласить на его открытие депутатов-коммунистов".

"Что бы наши коммунисты ни делали, на мои деньги этот памятник будет построен и открыт, как будет 27 ноября открыт в центре Запорожья созданный на мои деньги памятник жертвам Голодомора", - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, депутаты Запорожского облсовета от фракции КПУ подготовили проект решения о недоверии председателю Запорожской облгосадминистрации Е.ЧЕРВОНЕНКО и вынесли его на рассмотрение сессии облсовета, назначенной на 29 октября. По словам руководителя фракции КПУ в Запорожском облсовете Владимира ЦИМБАЛЮКА, основным поводом для подготовки и вынесения на утверждение сессии облсовета проекта решения о недоверии губернатору, стало "чествование ЧЕРВОНЕНКО вояков УПА".