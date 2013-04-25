28 апреля – 1 мая выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце Спорта

Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце спорта. Выставка открывается 28 апреля и работает до 1 мая (включительно). Это - интересное выставочное событие, возможность порадовать себя, своих близких и родных обновами к весенне-летнему теплу.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце спорта давно и заслужено пользуются популярностью у киевлян. Здесь есть разнообразие выбора товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарку можно прийти всей семьей – никто не останется без обновы.

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к моделям современных украинских производителей.

Не забывают на выставке и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа украинского, польского, турецкого производства.

Еще есть возможность приобрести со скидками шубы, дубленки, меховые жилеты, изделия из кожи различных цветов, фасонов и размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции.

На выставке представлена добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать заранее - распродажа обуви из зимних коллекций и предложения из новых коллекция для лета.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Кроме того, по многочисленным просьбам киевлян, с 29 апреля развернет свою работу на открытой площадке перед Дворцом Спорта «Зеленая ярмарка». Эта известная в Киеве выставка-продажа порадует дачников, разнообразными качественными товарами для любителей-садоводов и огородников. Семена и саженцы, средства защиты и ухода за растениями, садово-огородный инвентарь и многое другое представлено здесь в широком ассортименте.

Перечислить все, что представлено на выставке, очень сложно. И это гарантирует возможность каждому найти здесь для себя что-то необходимое - по вкусу и по финансовым возможностям. Посетите ярмарку и удостоверьтесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/798