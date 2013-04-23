Милиция Харькова опровергает пребывание белгородского стрелка в области

Как заявила корреспонденту УНИАН руководитель отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова, информация о нахождении С.Помазуна в Харьковской области не отвечает действительности.



«Нет, я не подтверждаю все, что написано в Интернете. Эта информация не отвечает действительности», - заявила она.

Н.Захарова подтвердила, что харьковские правоохранители от коллег из Белгорода получили ориентирование на подозреваемого в убийстве шести человек.

«Вчера мы получили от коллег из Белгорода ориентирование, оно разослано, провели инструктаж», - отметила руководитель отдела МВД в Харьковской области.

Н.Захарова также подтвердила, что харьковская милиция действительно работает в усиленном варианте несения службы, но, по ее словам, это связано с майскими и пасхальными праздниками, которые вскоре начнутся, а не с трагическими событиями в Белгороде.

«Милиция работает в усиленном варианте несения службы в связи с праздниками, которые приближаются», - сказала она.

Н.Захарова также заявила, что в ориентировании российских правоохранителей не отмечалось, что С. Помазун следует в Харьков.

Как сообщал УНИАН, сегодня агентство ІТАР-ТАСС со ссылкой на местное телевидение сообщило, что подозреваемый в убийстве шести человек в Белгороде С. Помазун пересек границу Украины и находится на территории Харьковской области.

Полиция Белгорода заявила, что не подтверждает информацию СМИ о нахождении убийцы шести человек на территории Украины.