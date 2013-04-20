МИД контролирует ситуацию с украинцами, попавшими в аварию в России

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации Посольства Украины в Российской Федерации, сегодня, 20 апреля, в 05.56 по местному времени на 361 км автотрассы "Украина" произошло ДТП с участием микроавтобуса "Мерседес-Спринтер" украинской регистрации.

Вследствие аварии пострадали восемь граждан Украины, семеро были госпитализированы в областную больницу Брянска и один в четвертую городскую больницу с травмами легкой и средней тяжести.

Указанное дело находится на особом контроле в МИД Украины и Посольстве Украины в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, на 361-м километре автодороги "Украина" столкнулись автомобиль "Опель-Зефира" и микроавтобус "Мерседес-Спринтер". В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте. По данным российских СМИ, причиной ДТП стал выезд автомобиля "Опель", в котором находились двое граждан Таджикистана, на встречную полосу.