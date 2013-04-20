«Свобода»: власть препятствует акции в память повстанцев Холодного Яра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», заявляя, что это делается «по указанию» главы Черкасской областной государственной администрации Сергея Тулуба.

Как отмечается, «по его указанию представители ГАИ предупреждают перевозчиков о лишении лицензий, а глав районных организации ВО «Свобода» в Черкасской области вызывают на «собеседования» в милицию и сообщают, что будут чинить препятствия движению автотранспорта в Холодный Яр».

«Председатель Черкасской ОГА долго колебался, какую же тактику ему выбрать – с одной стороны, как бы нельзя срывать чествование памяти Гетмана Украины Богдана Хмельницкого, казацких атаманов Максима Зализняка и Василия Чучупаки, но с другой стороны – это мероприятие проводит оппозиция, да еще и на территории, за которую он отвечает перед Партией регионов. Поэтому С.Тулуб принял, по его мнению, соломоново решение – дал добро на участие в мероприятиях руководителям Чигиринского района, на территории которого состоится народный праздник, но приказал руководителям других районов Черкасской области с помощью милиции не пропускать автобусы с украинскими паломниками в Холодный Яр», – сообщил организатор чествований, руководитель Исторического клуба «Холодный Яр» Роман Коваль.

На собеседования в милицию вызывают руководителей украинских организаций. В частности, в Каменке в милицию пригласили руководителя местной «Свободы» Сергея Воронова и атамана местной казацкой организации Александра Зайцева.

Милиция оказывает давление не только на тех, кто хочет принять участие в чествованиях памяти борцов за свободу Украины, но и на автоперевозчиков. Так, свободовцы из разных районов Черкасской области получили ряд отказов от частных перевозчиков, «которых запугала черкасская власть».

«Милиция предупредила, что будет блокировать движение, по крайней мере, на дороге в Грушковку, через которую планируют добираться паломники. Поэтому просим участников праздника, который власть стремится испортить, фиксировать на камеры и фотоаппараты все попытки официальных лиц препятствовать свободному волеизъявлению граждан», – призывает Р.Коваль.

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*** 20–21 апреля 2013 года в Чигиринском районе состоится чествование памяти борцов за свободу Украины разных эпох – гетмана Украины Богдана Хмельницкого, руководителя восстания гайдамаков 1768 года Максима Зализняка и атамана полка гайдамаков Холодного Яра Василия Чучупаки. Гостей будут принимать села Медведовка, Ивковцы, Мельники и хутор Буда.

В 30-х годах XVIII века в Холодном Яре была организована Холодноярская Сеч. Этот лес на десятки лет стал главной базой гайдамаков. В тридцатые годы их возглавляли Верлан, Матвей Грива и Иван Жила, в 40-х годах Игнат Голый, Г.Похилый, Семен Неживый.

В историю Холодный Яр вошел также гайдамаками из Колиивщины 1768 года во главе с запорожским казаком Максимом Зализняком и сотником Иваном Гонтой. Здесь началось самое большее восстание против польской шляхты.

В 1918 году на Чигиринщине с центром в Холодном Яре действовали отряды, которые боролись против деникинцев (революционный комитет «Чигиринская республика» под руководством Свирида Коцура), и повстанческие отряды сторонников УНР, которые вели борьбу против советской власти. Повстанческие отряды Холодного Яра оперировали на отрезке Черкассы — Чигирин — Знаменка — Днепр, их центром был Мотронинский монастырь, а командовал ими учитель из села Мельники атаман Василий Чучупака. Среди повстанцев Холодного Яра, которых насчитывалось несколько тысяч, кроме крестьян из окружающих сел, были и воины из Кубани (атаман Федор Уваров), Киевщины и Галичины.

В 1920-22 годах в Холодном Яре действовали повстанческие отряды атаманов Завгороднего, Петренко, Хмары, Ламайярмо, Нагорного, Дергача и других. Отстаивая независимую Украину, организовав по казацкому принципу повстанческие отряды под руководством атаманов, холоднояровцы под лозунгом «Свобода Украины — или смерть» с 1918 по 1922 года защищали независимость самопровозглашенной Холодноярской Республики.