Севастопольский горсовет призывает Ющенко бережно относиться к истории Украины

Севастопольский городской совет призывает Президента Украины, Кабинет Министров, Верховную Раду Украины, депутатов всех уровней „с целью консолидации украинского общества прекратить практику переписывания истории в угоду той или иной политической силе, что ведет к расколу украинского общества”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, об этом говорится в решении „О позиции Севастопольского городского совета по поводу указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, касающихся истории Украины», принятом на очередной сессии.

Также депутаты предложили Президенту „отменить указы, вызывающие противостояние в обществе, в особенности в части, касающейся реабилитации и героизации бывших пособников гитлеровцев - руководящих деятелей ОУН - УПА”.

Кроме того, Севастопольский горсовет считает „недопустимым установку и демонтаж каких-либо памятников, наименование и переименование улиц, площадей, парков и скверов, учебных заведений на территории Севастополя без рассмотрения этих вопросов общественностью и проведения соответствующих местных референдумов”.

Севастопольский горсовет, ”выражая мнение и настроения абсолютного большинства своих избирателей - жителей города-героя, посчитал необходимым призвать политиков любого ранга очень взвешенно и бережно относиться к истории народа Украины и Украинского государства”.