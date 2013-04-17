Экс-советник Януковича: действия власти приведут к банкротству страны

Проводимая властью экономическая политика, свидетельствует об отказе от данных ею три года обещаний избирателям и приведет страну к банкротству.

Об этом на своей странице в facebook написал бывший народный депутат Украины от Партии регионов Валерий Коновалюк.

По его словам, он уже не является советником Президента и более года не состоит в Партии регионов.

"Мне нечего больше советовать Виктору Януковичу... Все мои многочисленные обращения и документы о ситуации в стране, о провальной и неэффективной экономической политике, об отсутствии реальных реформ, о масштабах коррупции и злоупотреблений, о низком уровне исполнительной власти и дисциплины и многое-многое.... То, что происходит сегодня (и об этом я неоднократно предупреждал), - это прямой путь к кризису и банкротству страны, это полный отказ от обещаний и обязательств, данных три года назад, и предательство тех, кто многие годы оказывал поддержку и верил в развитие и процветание Украины!!!" - написал В.Коновалюк.

*** В.Коновалюк был народным депутатом третьего, четвертого и шестого созывов ВР. Член Партии регионов с 2000 года, член президиума политсовета ПР с сентября 2008 года.