Представитель ПАСЕ: европейский курс Украины сегодня не вызывает сомнений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Майлис Репс и Мариеттой де Пурбе-Лундин.

“Мы с должным вниманием относимся к рекомендациям ПАСЕ. В то же время принципиально важно, чтобы эти рекомендации не содержали заполитизированных вопросов и реализация их осуществлялась в правовом поле”, - сказал В.Янукович.

При этом он выразил надежду, что дальнейшая работа Мониторингового комитета ПАСЕ пойдет на пользу Украине и будет способствовать демократизации ее реформ.

Президент подтвердил, что Украина и в дальнейшем упорно работает над выполнением плана действий до 2014 года, разработанного совместно с Европой.

“Эта работа является общим задачей всех ветвей власти и находится на моем личном контроле”, - сказал Президент.

В.Янукович подчеркнул, что обязательства, взятые Украиной перед вступлением в Совет Европы, постепенно выполняются и будут выполнены в целом.

“Такая наша задача”, - отметил Президент.

Он напомнил содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ, что на сегодняшний день в Украине продолжается имплементация нового Уголовного процессуального кодекса. По словам В.Януковича, цель этой работы — приблизить украинское законодательство в этой области к европейским стандартам.

В.Янукович подчеркнул важность сотрудничества Украины с Советом Европы в этой сфере.

Также он сообщил о работе Конституционной ассамблеи, которая сотрудничает с Венецианской комиссией.

В свою очередь М.Репс выразила удовлетворение, что сегодня ни у кого не вызывает сомнений европейский курс Украины.