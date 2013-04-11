Делегация ПАСЕ едет в Украину изучать реформы и ситуацию с политзаключенными

20:59, 11 апреля 2013
Политика
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Содокладчики ПАСЕ посетят Украину 14-16 апреля.

Майлис Репс и Мариетта де Пурбэ-Лундин

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Мариэтта де Пурбе-Лунден и Майлис Репс посетят страну 14-16 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Согласно сообщению, содокладчики будут оценивать конституционную реформу и реформу Уголовного кодекса и полномочий прокуратуры.

Кроме того, они оценят ситуацию заключенных бывших членов правительства.

Предполагается, что в Киеве М.де Пурне-Лунден и М.Репс встретятся с Президентом Украины, спикером Верховной Рады, министрами юстиции и иностранных дел, Генеральным прокурором и украинской делегацией в ПАСЕ.

Они также планируют провести встречи с адвокатами Юлии Тимошенко, представителями международного сообщества и гражданского общества.

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