Делегация ПАСЕ едет в Украину изучать реформы и ситуацию с политзаключенными
Содокладчики ПАСЕ посетят Украину 14-16 апреля.
Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Украине Мариэтта де Пурбе-Лунден и Майлис Репс посетят страну 14-16 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Европы.
Согласно сообщению, содокладчики будут оценивать конституционную реформу и реформу Уголовного кодекса и полномочий прокуратуры.
Кроме того, они оценят ситуацию заключенных бывших членов правительства.
Предполагается, что в Киеве М.де Пурне-Лунден и М.Репс встретятся с Президентом Украины, спикером Верховной Рады, министрами юстиции и иностранных дел, Генеральным прокурором и украинской делегацией в ПАСЕ.
Они также планируют провести встречи с адвокатами Юлии Тимошенко, представителями международного сообщества и гражданского общества.