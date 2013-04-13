В Полтаве началась акция «Вставай, Украина!»: на улицы вышли 5 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.00 возле памятника Т.Г. Шевченко состоялся брифинг лидеров оппозиции Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.

После этого от памятника началось шествие с участием лидеров оппозиции.

Колонна, состоящая из 5 тыс. человек, идет по центру города к Театральной площади, где затем состоится митинг.

Участники шествия несут государственные и партийные флаги и скандируют: «Банду геть!».

А.Яценюк, говоря о препятствовании власти проведению акции оппозиции в Полтаве, где автобусами заблокирована площадь, где должны собраться ее участники, заявил, что власть заболела новой болезнью – «политическим дебилизмом».

«Эта болезнь передается только между членами Партии регионов. Вчера Кернес загородил город коммунальным транспортом, а сегодня – Полтава», – сказал он.