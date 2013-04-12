Арбузов - об Украине: Не знаю, что вам не нравится в месте между Папуа и Новой Гвинеей

На вопрос журналистов, как он собирается поднимать Украину в международных экономических рейтингах, согласно которым сейчас она находится между Конго и Папуа - Новой Гвинеей, Арбузов ответил: "Не знаю, что вам не нравится в месте между Папуа и Новой Гвинеей. Вопрос же не в месте, вопрос - как чувствует себя бизнес в стране. 15 пунктов, на которые мы поднялись в этом году в рейтинге Doing Business - уже неплохо. У нас есть все возможности быть в первой сотне, как того требует президент " .

"Единственное, Европейский банк, составляя рейтинг, учитывает показатели страны за первые два квартала, т.е. что бы мы (украинские правительство) не сделали в конце года, в рейтинге это отражено не будет", - добавил он.

На просьбу прокомментировать прогнозы экспертов относительно его будущего премьерства Арбузов ответил: "Журналисты в нашей стране знают больше, чем президент или премьер. Сейчас я получаю новый опыт. Пост первого вице-премьера требует новых знаний. Мне приходится снова учиться - я раньше все время работал в банковском секторе. Я абсолютно удовлетворен на данный момент жизнью. Кроме того, у меня нет даже времени, чтобы об этом (прогнозах) подумать ".

Украинская правда