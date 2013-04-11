Янукович пожаловался, что ему «надоела ложь»

Стабильность в стране создает условия для привлечения инвестиций и развития предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом Николаевской области.

По словам Президента, обеспечение стабильности в государстве является важным с точки зрения и внутренней, и внешней политики, поскольку лишь в таких условиях экономика может нормально развиваться.

«Очень важно иметь стабильность в стране. Она создает условия для привлечения инвестиций, создает условия для развития предприятий, для улучшения жизни людей», - сказал В.Янукович.

Он также отметил, что необходимо сделать все для минимизации влияния мирового экономического кризиса на Украину.

По словам главы государства, ему как человеку и гражданину надоела откровенная ложь популистов. По его убеждению, те, кто привык работать, зарабатывать своим умом, кто привык трудиться, не пойдут «молоть языком» и рассказывать людям о каких-то революциях.

«А что говорят популисты сейчас - это их дело. Пусть люди делают выбор. Народ у нас мудрый и разберется, кто есть кто», - подчеркнул Президент.