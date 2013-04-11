Янукович ждет юридической оценки законов, принятых большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович определится относительно подписания законов, принятых во время заседания Верховной Рады, которое состоялось 4 апреля по ул. Банковой, только после юридической экспертизы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время общения с работниками морского перегрузочного комплекса ООО «Эвери».

По словам Президента, он поручил специалистам проверить легитимность принятия данных законов, чтобы решением суда они не были отменены.

«Я не имею права нарушать закон. Сейчас мы получим экспертные выводы, и затем я приму решение», - подчеркнул В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявил, что подпишет законы, принятые на выездном заседании парламента на Банковой 4 апреля.

В то же время оппозиционные депутаты считают, что законы, принятые вне пределов ВР, необходимо переголосовать в сессионном зале.

10 апреля В.Рыбак заявил, что направил на подпись Президенту все законы, принятые на выездном заседании ВР 4 апреля.