Харьковские власти пытаются через суд запретить акцию «Вставай, Украина!»

Согласительный совет Харьковского городского совета принял решение обратиться в суд с просьбой запретить проведение акции «Вставай, Украина!» в Харькове, которую руководители оппозиционных политических сил планируют провести завтра, 12 апреля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Николай Пахнин, который лично присутствовал на заседании согласительного совета.

«Согласительный совет, как мы и предполагали, закончился тем, что его состав проголосовал за передачу в суд этого пакта, и мы понимаем, каким будет решение суда», - сказал он.

По словам Н.Пахнина, члены согласительного совета мотивировали свое решение тем, что проведение шествия «Вставай, Украина!» помешает движению транспорта.

«Мотивировали они это тем, что, мол, шествие «Вставай, Украина!» создаст транспортный коллапс наиболее важной, оживленной артерии Харькова – это как раз промежуток от площади Розы Люксембург до площади Руднева. Это расстояние равно 1400 метров. То есть 35-минутное шествие, по их убеждению, парализует весь город», - отметил представитель ВО «Батькивщина».

Он отметил, что представители председателя согласительного совета в личном разговоре вообще выступали против проведения шествия.

«Когда мы спросили у представителей господина Терехова (заместитель Харьковского городского председателя Игорь Терехов – УНИАН) как председателя согласительного совета, какая есть альтернатива шествию, возможно, вы предложите другой маршрут, возможно, есть другое, более безопасное виденье проведения этой шествия, ответ был следующий: «Мы вообще против того, чтобы это шествие было проведено. Мы за то, чтобы вы только на площади Руднева остановились. Или проводили акцию в другой день», - сказал Н.Пахнин.

Он подчеркнул, что, несмотря на это решение, шествие «Вставай, Украина!» в Харькове состоится в запланированное время – с 15:00 до 16:00 и пройдет от площади Розы Люксембург до площади Руднева. По его данным, в акции примут участие до 10 тысяч человек.

«Мы понимаем, что это формальная придирка. Поэтому однозначная позиция партии - как областной, так и городской организации, так же, как и наших коллег из «УДАРа» и «Свободы» -шествие состоится при любых обстоятельствах завтра в запланированное время с проведением, соответственно, митинга на площади Руднева», - подчеркнул Н.Пахнин.

Как сообщал УНИАН, в Харькове общенациональная акция протеста «Вставай, Украина!» запланирована на пятницу, 12 апреля, и совпадает с проведением очередного заседания Киевского районного суда города по делу ЕЭСУ.

Шествие участников акции протеста во главе с лидерами оппозиции начнется в 15:00 – за час до начала судебного заседания по делу ЕЭСУ. Колонна должна пройти от площади Розы Люксембург до площади Руднева, где находится Апелляционный суд Харьковской области, в котором будет проходить судебное заседание.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных денег путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний». Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.