Оппозиция митингует под КС - тот взялся за киевские выборы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Батькивщина», в митинге принимают участие около 300 человек, среди участников митинга - народные депутаты и депутаты Киевсовета от «Батькивщины». Митинг проходит под партийными флагами «Батькивщины», «Свободы» и «УДАРа».

Представители оппозиции и общественности требуют принятия Конституционным судом решения в соответствии с Конституцией и Законами Украины о назначении и проведении выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета в июне 2013 года.

К рассмотрению представления народных депутатов от Партии регионов киевская «Батькивщина» подготовила собственную позицию, требуя от судей Конституционного Суда приобщить ее к делу. В позиции партии говорится о законодательной аргументации сроков проведения выборов Киевского городского головы и депутатов горсовета. В частности, в «Батькивщине» отметили, что Конституция Украины не предусматривает возможности продления полномочий депутатов Киевсовета на срок более 5 лет, независимо от времени избрания таких депутатов. В случае если КС утвердительно ответит на вопрос авторов представления, срок полномочий депутатов Киевсовета противозаконно будет продлен до 7 лет.

Также столичные оппозиционеры считают, что в представлении есть ошибка. В частности, в той части, где говорится о том, что «очередные выборы депутатов Киевсовета должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета». «Батькивщина», апеллируя к действующему законодательству, обращает внимание суда на то, что, независимо от желания Партии регионов, выборы не могут пройти в октябре 2015 года, поскольку это будет 7-й год полномочий Киевсовета, избранного в 2008 году.

Документ в КС передали народные депутаты Андрей Павловский, Наталия Новак и Александр Чорноволенко сегодня во время митинга.

Участники митинга выступили с требованием к КС ускорить рассмотрение производства, и вынести решение в кратчайший для этого срок – на протяжении месяца.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», в котором говорится о том, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного Суда по этому вопросу.

21 марта Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”. Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

В знак протеста оппозиционеры заблокировали работу парламента с требованием назначить дату выборов в столице. Также они заявили, что готовы на смещение даты киевских выборов на неделю-две после 2 июня.

Между тем срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008-м, завершается в конце мая этого года.

Мер столице Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Вместе с тем очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015-го.