Власенко не верит, что Янукович помилует Тимошенко

Об этом С.Власенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН. «Я не верю в то, что Янукович помилует Тимошенко, если Вас интересует мое личное мнение», - сказал защитник.

С.Власенко подчеркнул, что Ю.Тимошенко не собирается писать просьбы о помиловании, поскольку не совершала преступлений, которые ей инкриминируются.

«Нет, конечно (не будет писать просьбы о помиловании – УНИАН). Потому что она не совершала преступлений, чтобы писать заявления. Юлия Тимошенко не совершала уголовно наказуемых действий, которые должны преследоваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Писать какое-то заявление и признавать свою вину, конечно же, Юлия Владимировна не будет, потому что она не совершала никаких преступлений», - подчеркнул С.Власенко.

В то же время, отметил защитник, у Президента есть много юридических возможностей освободить Ю.Тимошенко. В частности он назвал возможность декриминализации статьи, по которой осуждена Ю.Тимошенко, пересмотр решений судов по новым обстоятельствам, передачу дела на рассмотрение Верховного Суда, «который должен принять законное решение, не находясь под давлением извне».

По мнению С.Власенко, дела Ю.Тимошенко являются политически мотивированными и все решения по ним принимаются только по личному указанию В.Януковича.

«При этом так же, как помилование Юрия Луценко, этот вопрос политический. Так же прекращение политических репрессий в отношении политических оппонентов – это политический вопрос, который возможно и нужно решать разными способами. В арсенале Президента Януковича есть как минимум десяток юридических форм, как можно прекратить политические репрессии и продолжить путь Украины в Европу», - сказал С.Власенко.

По словам защитника, руководство Европейского Союза, положительно оценивая помилование экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, четко указало, «что это очень важный, очень положительный, но только первый шаг в направлении решения вопроса, как они называют, политически мотивированного правосудия».

С.Власенко добавил, что в любом случае «и защита, и сама Юлия Владимировна будут настаивать на полной политической и юридической реабилитации».