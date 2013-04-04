Защита просит ВССУ удовлетворить кассацию на второй приговор Луценко

Защита экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко просит Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел не потакать удовлетворить кассацию на второй приговор их подзащитному, связанный с расследованием дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с пояснениями на рассмотрении кассации, адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец подчеркнул, что решения суда первой инстанции и апелляционного подлежат отмене, поскольку при вынесении этих решений были нарушены Конституция, Уголовный процессуальный кодекс и Европейская конвенция по защите прав человека.

По его словам, приговор был вынесен незаконным составом Печерского райсуда Киева, а руководство Генеральной прокуратуры "неоднократно выступало с заявлениями о доказанности вины Ю.Луценко в то время, как вина еще не была доказана и приговора не было".

Адвокат убежден, что было нарушено право Ю.Луценко на справедливый суд на протяжении рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанции.

"Прошу отменить решение Печерского районного суда и определение Апелляционного суда в связи с доказанными фактами нарушения Ю.Луценко права на защиту", - добавил адвокат.

По словам А.Баганца, приговор основывается на незаконно собранных доказательствах.

Обращаясь непосредственно к председательствующему на рассмотрении кассации судье Высшего спецсуда Валерию Швецу, А.Баганец сказал: "Я понимаю, что это дело не играет роли в судьбе моего подзащитного. Единственное, с чем хочу к вам обратиться: не берите, пожалуйста, на себя такую ответственность, что вы тоже будете потакать тому, что происходит с грубым нарушением прав Ю.Луценко. Вы - высшая кассационная инстанция. Выше вас негде искать права в Украине".

В свою очередь адвокат Игорь Фомин выразил уверенность в том, что в действиях Ю.Луценко нет события преступления, которое ему инкриминировались, дело должно быть закрыто, а незаконные решения судов первой и апелляционной инстанции должны быть отменены.

Выступая с пояснениями, супруга экс-министра, его защитник Ирина Луценко также призвала Высший спецсуд отменить решение Печерского и апелляционного судов ввиду отсутствия события преступления.

"Мое личное видение этого процесса: это чисто служебный подлог документов, чтобы сфабриковать дело, незаконное задержание и арест. Все это не фантазии - это или ошибки, или осознанные решения, это дело — прикрытие своих личных незаконных действий (сотрудниками прокуратуры и судом - УНИАН)", - сказала И.Луценко.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвинили в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД разрешало вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный ущерб правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленов, обвинение в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) обвинением в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК).

17 августа 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к двум годам ограничения свободы за продление времени слежки за В.Давыденко.

Вместе с тем В.Тарасенко и О.Павленов приговорены к наказанию в виде взыскания штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 8,5 тыс. грн., и к лишению сроком на три года права занимать организационно-распорядительские и административные должности на предприятиях и организациях всех форм собственности.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.