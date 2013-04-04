Суд взялся за вторую кассацию Луценко

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко по делу об организации незаконной слежки за Валентином Давыденко - водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко доставлен в зал судебных заседаний.

Когда председательствующий в коллегии судей Валерий Швец начал процедуру, которой обычно начинаются все первые судебные заседания - установление личностей участников процесса, на просьбу назвать себя Ю.Луценко ответил: политический заключенный В.Януковича, проживаю в Менской колонии, первая койка слева, справа - свободна.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвинили в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД разрешало вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный ущерб правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленов, обвинение в злоупотреблении служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) обвинением в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК).

17 августа 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к двум годам ограничения свободы за продление времени слежки за В.Давыденко.

Вместе с тем В.Тарасенко и О.Павленов приговорены к наказанию в виде взыскания штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов, что составляет 8,5 тыс. грн., и к лишению сроком на три года права занимать организационно-распорядительские и административные должности на предприятиях и организациях всех форм собственности.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.