Депутат Шевченко назвал суд над Луценко «гнусным зрелищем»

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя сегодняшнее судебное заседание по рассмотрению кассации на приговор Ю.Луценко.

“Мы только что были в суде и, конечно, это просто абсолютно гнусное и уродливое зрелище, когда не слышат очевидных аргументов”, - заявил А.Шевченко.

По его словам, сообщения о том, что “скостили 38 тысяч”, вызвало смех в судебном зале.

“Это циничная тупая машина, которая абсолютно не думает ни о справедливости, ни о выполнении европейских требований”, - сказал А.Шевченко.

В то же время он отметил, что восхищен характером и мужеством Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор экс-министру внутренних дел Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

Таким образом экс-министр будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии до конца четырехлетнего срока, который истекает в 2014 году.

В то же время суд в своем постановлении суд отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения нанесенного МВД ущерба с 643 до 609 тыс. грн. По другой части кассационной жалобы приговор оставлен без изменений.

Ю.Луценко и его защитники смехом отреагировали на это решение суда. Полный текст постановления будет оглашен позже.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также очень дорогое празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.