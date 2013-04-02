Кличко угрожает снова заблокировать Раду
16:44, 02 апреля 2013Политика
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Фракция «УДАР» готова блокировать роботу Верховной Рады, если постановление о выборах в Киеве сегодня не будет поддержано.
Кличко готовится к блокаде Рады
Об этом лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко сказал в комментарии УНИАН.
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“Если не будут голосовать, будем блокировать и обращать внимание общества на те действия, когда разрушается самоуправление”, - сказал он.
В.Кличко также призвал обратить внимание на то, кто именно не поддержит сегодня это постановление, и таким образом покажет свое настоящее лицо.
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