Кличко угрожает снова заблокировать Раду

Об этом лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко сказал в комментарии УНИАН.

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“Если не будут голосовать, будем блокировать и обращать внимание общества на те действия, когда разрушается самоуправление”, - сказал он.

В.Кличко также призвал обратить внимание на то, кто именно не поддержит сегодня это постановление, и таким образом покажет свое настоящее лицо.