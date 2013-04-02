Янукович призвал правительство и ВР ускорить принятие экономических законов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня очередное заседание Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

В.Янукович отметил, что Верховная Рада в этом году практически не работала, и накопился целый ряд законов, “которые нам нужно имплементировать”.

По словам Президента, “сегодня в этом зале собрались те, от кого это зависит, в первую очередь, это руководители правительства, главы администраций”.

В.Янукович напомнил, что из 18 экономических мероприятий, которые были запланированы на первый квартал этого года, не реализовано и половины. “Я хотел бы услышать причины этого, и, главное - путь, как исправить ситуацию”, - сказал глава государства.