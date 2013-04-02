Янукович призвал правительство и ВР ускорить принятие экономических законов
15:30, 02 апреля 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович призывает правительство и Верховную Раду ускорить принятие необходимых экономических законов.
Янукович открыл очередное заседание Комитета по экономическим реформам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодня очередное заседание Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.
В.Янукович отметил, что Верховная Рада в этом году практически не работала, и накопился целый ряд законов, “которые нам нужно имплементировать”.
По словам Президента, “сегодня в этом зале собрались те, от кого это зависит, в первую очередь, это руководители правительства, главы администраций”.
В.Янукович напомнил, что из 18 экономических мероприятий, которые были запланированы на первый квартал этого года, не реализовано и половины. “Я хотел бы услышать причины этого, и, главное - путь, как исправить ситуацию”, - сказал глава государства.
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