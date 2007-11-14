Литвин заявляет, что Ющенко выбирает лучшее из худшего - Януковича

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН заявляет, что представители блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Партии регионов ведут кулуарные переговоры о создании парламентской коалиции.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью газете «Новые известия» (электронная версия от 14 ноября 2007 г.).

«Я хотел бы уточнить, что такие переговоры уже ведутся. Не публично, а кулуарно. Там тоже уже все расписано», - сказал В.ЛИТВИН, добавив: «При том подходе, который есть, мы там себе также места не видим».

По словам В.ЛИТВИНА, если будет создаваться такая коалиция, то идеологические постулаты будут навязаны. «Это будет попытка одной стороны набросить свое видение на всю коалицию, мотивируя это тем, что другая сторона получит возможность распоряжаться экономикой», - считает он.

При этом В.ЛИТВИН выразил мнение, что «Президент боится как одной коалиции, так и другой. В одной коалиции для него не совсем комфортно строить отношения с ЯНУКОВИЧЕМ, но, с другой стороны, ему еще более некомфортны отношения с ТИМОШЕНКО. Он выбирает лучшее из худшего. И, мне кажется, что решение еще до сих пор не принято. Думаю, что процесс формирования коалиции может затянуться».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что с проведением досрочных парламентских выборов политический кризис в стране не был преодолен, и причина этого – кулуарные игры политиков, которые продолжаются. «Их цель – обеспечить удобные кресла тем, кто проводит переговоры. При этом нет разговора о проблемах и потребностях страны», - добавил он.

Отвечая на вопрос, согласится ли он на спикерство, если в новом парламенте вообще не будет коалиции, а будет ситуативное большинство, и блок выдвинет его на эту должность, В.ЛИТВИН сказал: «Буду откровенным: для этого мало еще решения блока. Я могу согласиться только тогда, если увижу, что это нужно, и все понимают, что это нужно, и будет результат. В противном случае мне выступать чьим-то фоном не следует».