Парламентская от кутюр: БЮТ будет в белом, Богатырева - в вышивке

В конце ноября наступит новый парламентский период — открытие первой сессии. Политики уже обещают превратить это событие в своеобразный показ мод, пишет Сегодня. Как удалось узнать газете, на первое заседание, как и в прошлом году, депутаты от БЮТ придут в своеобразной "униформе". По словам Евгения Корнейчука, бютовцы откроют сессию в белых свитерах с красными сердечками — символикой блока. Единственное отличие от прошлогодних костюмов — свитерки будут не под горло, а с вырезом: "Под такой свитерок можно и рубашку с галстуком надеть". Как говорит Корнейчук, каждому нардепу шьют свитер по его фигуре, правда, закройщики мерки с политиков не снимали, только спрашивали у них размеры.

Коммунистка Екатерина Самойлик новый костюм приготовила еще в начале осени: "Это черный костюм с блузой кремового цвета, я купила его на Владимирском рынке". Черно-белый наряд наденет и представительница Партии регионов Елена Бондаренко. По ее словам, это будет строгий брючный костюм, который она купила себе довольно давно. Новый наряд к Раде готовит второй номер в списке Партии регионов Раиса Богатырева. Как рассказала ее пресс-секретарь Людмила Харив, Раиса Васильевна себе специально заказала костюм с юбкой из натуральных тканей у отечественных мастеров: "Это костюм ручной работы, на нем есть элементы вышивки". А представительница НУНСа Ксения Ляпина наряды еще не подбирала: "У меня есть много деловых костюмов, одену один из них".

А вот новичок парламента — второй номер в списке КПУ — донецкий шахтер Евгений Волынец сообщил, что купил костюм специально для первого заседания. "Покупал в Донецке, там намного дешевле, чем в Киеве, но обновление гардероба все равно сильно ударило по моему бюджету — ушла почти вся зарплата. Цену не скажу, чтобы, учитывая киевские реалии, не выглядеть слишком дешево", — добавил будущий нардеп.