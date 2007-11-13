Украина заинтересована в безвизовом режиме с Израилем

Украина заинтересована в установлении безвизового режима с Израилем. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с активом Всеизраильского объединения выходцев из Украины и представителями украинской общины в Иерусалиме.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, во время завтрашней встречи с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ будет обсуждаться вопрос визового режима между Украиной и Израилем.

Президент подчеркнул, что, учитывая «историческую связанность» и тесные связи между странами, Украина хотела бы выйти на установление безвизового режима между странами.