Депутаты ПР спрашивают Тягнибока, повесят ли их после смены власти

Причиной обращения стали "некорректные высказывания и угрозы" председателя Черкасской областной организации ВО «Свобода» и помощника народного депутата Юрия Сиротюка Юрия Боднара на сессии горсовета 21 марта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, в своем письме они просят дать официальный ответ по поводу высказываний Ю.Боднара, который, согласно сообщению, на последней сессии горсовета заявил, что после прихода ВО «Свободы» к власти «начнут вешать членов Партии регионов и представителей других политических сил».

Авторы письма также заявляют, что их возмутило, что в сессионном зале Ю.Боднар угрожал мэру Черкасс Сергею Одаричу, обещая «вынести его вместе со стулом на улицу».

Депутаты горсовета интересуются в письме-обращении: «Входит ли такое поведение в нормы и устав вашей партии? Планируете ли вы объявить курс на уничтожение политических оппонентов и создание гетто для членов других партий?».

Открытое письмо подписали 27 депутатов Черкасского горсовета.