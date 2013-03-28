Путин отдал внезапный приказ провести военные учения в районе Черного моря

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале внезапных военных учений в районе Черного моря с борта самолета на пути из ЮАР в Москву, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

"В 04.00 утра президент был в самолете. Он летел из Дурбана, где принимал участие в саммите БРИКС. В четыре часа утра министру обороны принесли закрытый конверт, который он вскрыл и ознакомился с приказом", - сказал Песков.

В ответ на просьбу рассказать о реакции министра обороны на объявление о внезапных учениях пресс-секретарь президента сказал: "Этот вопрос нужно адресовать ему".