Юристы Киевсовета: созыв срочного заседания нарушит регламент

Юристы Киевсовета заявляют, что провести срочное заседание Киевсовета, которое требует фракция “БЮТ-Батькивщина”, без нарушения регламента невозможно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета по поводу инициативы депутатов от “БЮТ-Батькивщины”.

В сообщении отмечается, что 25 марта секретариатом Киевсовета было зарегистрировано письмо председателя упомянутой фракции с просьбой созвать пленарное заседание сессии Киевсовета и назначить его на 28 марта. В повестку дня предлагалось включить вопрос о заслушивании информации председателя КГГА Александра Попова о чрезвычайном положении в Киеве, уточнили в пресс-службе Киевсовета.

“В соответствии с разъяснением Управления правового обеспечения Киевсовета, провести очередное заседание Киевсовета 28 марта, не нарушив регламент, невозможно, поскольку, согласно регламенту, решение о проведении пленарного заседания должно быть доведено до сведения депутатов Киевсовета и населения города Киева не позднее, чем за десять дней до этого заседания Киевсовета”, - объясняется в сообщении.

Юристы отмечают, что регламентом предусмотрено проведение пленарного заседания в исключительных случаях, которые нуждаются в срочном решении Киевсовета.

“В то же время заслушивание информации не предусматривает принятия какого-либо решения. Заслушивание отчета предусматривает лишь принятие отчета к сведению. Соответственно, оснований для проведения пленарного заседания в исключительных случаях нет”, - разъясняют юристы Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова обратилась к секретарю Киевсовета Галине Гереге с просьбой срочно созвать внеочередное пленарное заседание по вопросам чрезвычайного положения в Киеве и лишения полномочий А.Попова.