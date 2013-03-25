В Украине создали партию малых народов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, ее создание стало «ответом малых народов Украины на актуальный европейский тренд — утверждение в странах мультикультурного общества».

По словам создателей партии, деятельность новой политсилы будет направлена на развитие демократической Украины и сосредоточена на консолидации украинского многонационального общества.

Представители партии также отметили, что новая партия имеет некоторые отличия от классических политических партий.

«В этой партии нет единого лидера. Это новая модель политической силы. Исполнительным органом партии будет Политсовет, который в своей деятельности будет руководствоваться рекомендациями Совета старейшин», - сообщил член политсовета партии Валентин Гиря.

"Я не член этой партии, но поддерживаю ее идеи, - заявил член Совета старейшин, первый заместитель главы Антимонопольного комитета Украины - Рафаэль Кузьмин. - Народы, проживающие в Украине, должны иметь равные права с украинцами. В наше время политической поляризации общества крайне важно укреплять единство страны. Мы выступаем за формирование единой политической нации и устойчивое развитие многонациональной Украины в составе единой Европы. Крайне важно обеспечить самоидентификацию и интеграцию малых народов в украинское общество, с изучением украинского языка, культуры и законов Украины".