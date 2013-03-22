В МВД пока не подтверждают задержание оппозиционера Романюка

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя соответствующее сообщение отдельных СМИ.

"В настоящее время нет у нас официального подтверждения от Интерпола этой информации, но соответствующий запрос направлен к правоохранительным органам Италии", - отметили в МВД, добавив, что 28 февраля в отношении В.Романюка было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.