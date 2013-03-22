В МВД пока не подтверждают задержание оппозиционера Романюка
18:03, 22 марта 2013Политика
3344
МВД Украины не имеет официального подтверждения информации о задержании в Милане экс-кандидата в народные депутаты Виктора Романюка, который баллотировался в Верховную Раду в 2012 году по округу № 94 в Киевской области.
МВД направило обращение в Интерпол. Фото УП
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя соответствующее сообщение отдельных СМИ.
"В настоящее время нет у нас официального подтверждения от Интерпола этой информации, но соответствующий запрос направлен к правоохранительным органам Италии", - отметили в МВД, добавив, что 28 февраля в отношении В.Романюка было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter