Свободовцы требуют рассказать, кто украинские депутаты по национальности

“Свободовцы” Леонов и Мохник обратились к Рыбаку по поводу национальности 445 депутатов.

Народные депутаты от ВО «Свобода» Эдуард Леонов и Андрей Мохник обратились с депутатским запросом к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбака относительно “общественно важной информации о национальности 445 народных депутатов”. Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос В.Рыбак обнародовал на пленарном заседании парламента.

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