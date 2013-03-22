Свободовцы требуют рассказать, кто украинские депутаты по национальности
14:02, 22 марта 2013Политика
3103
“Свободовцы” Леонов и Мохник обратились к Рыбаку по поводу национальности 445 депутатов.
Свободовцы требую информацию о крови
Народные депутаты от ВО «Свобода» Эдуард Леонов и Андрей Мохник обратились с депутатским запросом к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбака относительно “общественно важной информации о национальности 445 народных депутатов”.
Как передает корреспондент УНИАН, данный запрос В.Рыбак обнародовал на пленарном заседании парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter