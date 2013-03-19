Тягнибок: правительство пользуется масонскими принципами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», об этом во время заседания парламента заявил руководитель фракции «Свободы» Олег Тягнибок.

По его словам, речь идет о тайных заседаниях правительства и выборочном доступе народных депутатов к заседаниям Кабмина.

«На минувшей неделе премьер-министр позволил грубо унизить народных депутатов, приняв постановление, которое регламентирует их присутствие на заседаниях Кабмина. Кроме того, выяснилось, что по понедельникам происходят некие тайные заседания правительства. Вчера на таком заседании планировалось «раздерибанить» 5 млрд грн», - заявил О.Тягнибок.

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Он отметил, что правительство пользуется в своей деятельности «масонскими принципами, принимая тайные решения». Одним из таких решений, по словам О.Тягнибока, стало принятие Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, которая помогает частным монополиям сохранить свое привилегированное положение.

«Кроме того, эта программа предусматривает привлечение беспрецедентных средств в размере 370 млрд, которые планируется получить из заимствований. Это снова загонит Украину в еще более глубокую долговую яму. Поэтому фракция ВО «Свобода» в Верховной Раде будет требовать во время отчета правительства личного ответа премьер-министра Азарова относительно нарушения возглавляемым им Кабмином Конституции и законодательства Украины», – подчеркнул О.Тягнибок.