Луценко: Меня хотят сделать инвалидом

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко нуждается в полном специализированном обследовании в клинике «Оберег», где ему делали операцию, а не в проведении осмотра в присутствии врача этой клиники.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Народной Самообороны».

«Государственная пенитенциарная служба в который раз дала безосновательное лживое сообщение о якобы отказе Юрия Луценко от прохождения «специального медицинского осмотра и медицинского обследования, рекомендуемого врачами клиники «Оберег», - заявили в партии.

В сообщении ГПтСУ также отмечается, что «теперь ведутся переговоры о возможности присутствия представителя клиники «Оберег» во время следующего общения с осужденным, которому планируется предложить сдать рекомендуемые киевскими врачами анализы (обследования). Все это время Ю.Луценко продолжает отказываться от их проведения».

Пресс-служба «Народной самообороны» в который раз заявляет, что Ю.Луценко не нуждается в обычном «пятом, шестом, седьмом и следующем» медицинском осмотре в присутствии представителя клиники «Оберег».

Ю.Луценко нуждается в полном специализированном обследовании в клинике, где ему было проведено оперативное вмешательство, а именно – комплексной гастроскопии, назначенной врачами еще на 25-26 февраля 2013 года (через месяц после проведенной операции на кишечнике по удалению полипов).

Пресс-служба партии напоминает, что врачами клиники «Оберег» также было рекомендовано проведение второй операции, уже после заживления открытых язв желудка, обнаруженных врачами.

Пресс-служба подкрепляет свои слова заявлениями Ю.Луценко, написанными им собственноручно и переданными как руководству Менской колонии №91, так и Европейскому суду по правам человека. Данное заявление было направлено в ЕСПЧ 5 марта 2013 года. В заявлении в ЕСПЧ Ю.Луценко отмечает, что ГПтСУ препятствует ему в «предоставлении необходимой медицинской помощи врачами клиники «Оберег».

В своем заявлении Ю.Луценко также сообщает о плохом самочувствии, в частности об «острых болях в области нижней левой половины живота и паха». Экс-министр также отмечает отказы руководства Менской колонии в предоставлении ему возможности продолжить именно лечение в клинике, а не обследование в пределах колонии, о чем сообщают в ГПтСУ.

Ю.Луценко отмечает обострение болезни, «приступы нестерпимой боли, которые привели к применению медперсоналом колонии обезболивающих инъекций». «Лежать при усилении боли я не имею возможности из-за требований режима колонии», - отмечает экс-министр.

«Такую ситуацию с непредоставлением медицинской помощи, определенной моим лечащим врачом, я рассматриваю как пытки, направленные на достижение моей инвалидности», - резюмирует в своем заявлении в ЕСПЧ Ю.Луценко и просит «Высокий суд вмешаться в эту досадную ситуацию».

Соответствующие документы обнародованы на сайте «народной Самообороны».

Справка УНИАН. Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы за растрату государственных средств в особо крупных размерах и к 2 годам ограничения свободы за служебную халатность в должности министра внутренних дел.

С августа 2012 года Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии в Черниговской области.

23 января 2013 года Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике «Оберег». Через неделю после операции врачи дали разрешение на перевод Ю.Луценко обратно в колонию.