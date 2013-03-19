«Свобода» заблокировала трибуну ВР
10:40, 19 марта 2013Политика
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Депутаты от «Свободы» заблокировали трибуну ВР, поскольку Тягнибоку не дают выступить.
Тягнибоку не давали выступить
Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить.
Как передает корреспондент УНИАН, когда О.Тягнибок вышел к трибуне выступать, депутаты из фракции Партии регионов и фракции КПУ стали кричать: “Фашист!”, но он продолжал выступать с трибуны.
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