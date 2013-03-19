«Свобода» заблокировала трибуну ВР

Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить.

Как передает корреспондент УНИАН, когда О.Тягнибок вышел к трибуне выступать, депутаты из фракции Партии регионов и фракции КПУ стали кричать: “Фашист!”, но он продолжал выступать с трибуны.