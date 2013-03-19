«Свобода» заблокировала трибуну ВР

10:40, 19 марта 2013
Политика
3962

Депутаты от «Свободы» заблокировали трибуну ВР, поскольку Тягнибоку не дают выступить.

Олег Тягныбок

Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить.

Как передает корреспондент УНИАН, когда О.Тягнибок вышел к трибуне выступать, депутаты из фракции Партии регионов и фракции КПУ стали кричать: “Фашист!”, но он продолжал выступать с трибуны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter