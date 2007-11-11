Севастопольские социалисты начинают подготовку к выборам в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявлено сегодня на отчетно-избирательной конференции городской организации СПУ. Лидер местной партийной организации социалистов Валерий ВАРЕНИН во время выступления на конференции выразил мнение, что на будущих выборах севастопольские социалисты должны набрать от 8 до 10 процентов голосов избирателей. Это, как информировал он, втрое превыит недавний результат (на досрочных выборах народных депутатов Украины 30 сентября этого года в Севастополе СПУ получила 2,78 процента голосов, что также втрое больше, чем на выборах 26 марта 2006 года, когда СПУ в Севастополе набрала 0,8 процента - УНИАН).

Как считает В.ВАРЕНИН, воплощению в жизнь этих амбициозных планов будет способствовать партийная социологическая служба, к созданию которой севастопольские социалисты уже приступили, не ожидая решений съезда СПУ, который запланировано провести во второй половине ноября.

В.ВАРЕНИН переизбран лидером севастопольских социалистов.