Арбузов уверяет, что никакого заседания в Кабмине сейчас нет

12:39, 18 марта 2013
Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что никакое заседание правительства сегодня не проводится.

Сергей Арбузов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он отметил: “Кабинет министров не проводит сегодня никакого заседания, никакие вопросы не обсуждаются”.

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Как отметил С.Арбузов, рассказы о том, что якобы сегодня идет закрытое заседание правительства, - “это неправда”.

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