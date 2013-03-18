Арбузов уверяет, что никакого заседания в Кабмине сейчас нет
12:39, 18 марта 2013Политика
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявляет, что никакое заседание правительства сегодня не проводится.
Сергей Арбузов опровергает информацию Тягнибока
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он отметил: “Кабинет министров не проводит сегодня никакого заседания, никакие вопросы не обсуждаются”.
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Как отметил С.Арбузов, рассказы о том, что якобы сегодня идет закрытое заседание правительства, - “это неправда”.
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