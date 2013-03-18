Арбузов уверяет, что никакого заседания в Кабмине сейчас нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил: “Кабинет министров не проводит сегодня никакого заседания, никакие вопросы не обсуждаются”.

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Как отметил С.Арбузов, рассказы о том, что якобы сегодня идет закрытое заседание правительства, - “это неправда”.