Иностранные инвесторы способствуют коррупции в Украине?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии и Люксембурге Ярослав КОВАЛЬ призывает иностранных инвесторов не способствовать коррупции в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил 9 ноября в Антверпене на открытии конференции “Украина. Значительный шаг вперед”, организованной Торгово-промышленной палатой Фландрия-Украина.

“Коррупция базируется также на поведении иностранных инвесторов и их отношении к проявлениям коррупции... Никто не требует культивировать этот нелегальный спорт”, - сказал посол.

Он отметил, что Украина сделала ряд значительных шагов в борьбе с этим негативным явлением, в частности, путем внесения изменений в законодательство по борьбе с коррупцией на протяжении 2006 года и ратификации Дополнительного протокола к Европейской конвенции о борьбе с коррупцией.

Я.КОВАЛЬ также напомнил, что по итогам 2006 годы около 6 тыс. протоколов о коррупционной деятельности чиновников были переданы в судебные инстанции, 5126 чел. понесли административное наказание.

Он также обратил внимание на то, что некоторые жалобы иностранных инвесторов на лишний бюрократизм в Украине безосновательны и являются следствием недостаточности знаний относительно существующих в Украине процедур и законодательных норм. В связи с этим Я.КОВАЛЬ посоветовал иностранным инвесторам пользоваться услугами украинских экспертов по вопросам законодательства для успешной работы в Украине.