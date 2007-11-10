Ющенко опять возражает против предвыборного обещания Тимошенко

Для перехода на контрактную службу Вооруженными силами Украины на протяжении 2,5 лет необходимо выделить 47 млрд. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время церемонии принесения воинской присяги на верность украинскому народу молодым пополнением отдельного Новороссийско-Киевского орденоносного полка Президента Украины.

“2009 год – будет последним годом общего призыва. Я убежден, что за оставшееся время нам нужно очень много сделать – сама программа перехода на контрактную основу в ближайшие два с половиной года оценивается приблизительно в 47 миллиардов гривен”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул что защита Родины является очень важной профессией, которой нужно учиться многие годы. При этом он добавил, что современная армия и Минобороны в целом – это высокотехнологичные ведомства, - поэтому выполнять поставленные задачи способны только профессионалы.

В то же время Президент подчеркнул, что денежный вопрос не является самым главным в переходе на контрактную воинскую службу, хотя это немалая сумма для национального бюджета.

По его словам, вопрос заключается в том, чтобы за это время создать достойные условия для военнослужащих, для которых служба в армии станет собственной профессией.

Глава государства также добавил, что он хотел бы, чтобы вся страна и все государственные учреждения помнили, что обороноспособность армии и ее высокая подготовка являются обязанностью каждого гражданина.

«Мы все должны сделать для того, чтобы мы имели высокотехническую, технологическую украинскую армию», - сказал В.ЮЩЕНКО и заверил, что не будет терять ни одного дня для того, чтобы развивать мощь украинского войска. Обращаясь к военнослужащим Президент отметил, что он высоко ценит их службу во имя Украины в современных условиях.