Ющенко поехал сажать лес в Херсонской области

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в посадке леса на территории Цюрупинского района, пострадавшего в результате лесных пожаров в августе с.г. В посадке леса также примут участие глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и руководство Секретариата.

Кроме того, в Цюрупинском районе глава государства примет участие в митинге по случаю возобновления леса.