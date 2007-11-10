Ющенко поехал сажать лес в Херсонской области
12:43, 10 ноября 2007Политика
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И поучаствовать в митинге по случаю события
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в посадке леса на территории Цюрупинского района, пострадавшего в результате лесных пожаров в августе с.г. В посадке леса также примут участие глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и руководство Секретариата.
Кроме того, в Цюрупинском районе глава государства примет участие в митинге по случаю возобновления леса.
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