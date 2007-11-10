Ющенко растолковал Тимошенко, что спорный вопрос - компетенция Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что не существует конфликта относительно сроков перехода армии на контракт, поскольку вопрос оборонной политики относится к компетенции Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал после церемонии принесения воинской присяги на верность украинскому народу молодым пополнением отдельного Новороссийско-Киевского орденоносного полка Президента Украины.

По его словам, «никакого конфликта нет» между политическими силами относительно сроков перехода украинской армии на контрактную основу. При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что сегодня украинские вооруженные силы являются хорошо организованными и не следует трогать то, что не имеет проблемы. Он отметил, что украинская армия сильная и высокотехнологическая и воспитанная в патриотическом духе.

«Внутренние вопросы развития украинского войска отдайте Президенту и соответствующим органам», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что остальные вопросы, в частности финансирования выписаны в национальных законах.

Президент считает, что изменения, произошедшие в вооруженных силах за последние годы, находят поддержку как у общества, так и офицеров.

Комментируя законопроект БЮТ и НУ-НС о создании национальной гвардии В.ЮЩЕНКО напомнил о событиях, которые произошли в Генпрокуратуре несколько месяцев назад, когда воинское подразделение «из-за человека, который нарушил закон, было заведено в помещение Генпрокуратуры». По его словам, это было свидетельством того, как человек с оружием может использоваться «бездарными политиками» для решения внутренних политических конфликтов. Он подчеркнул, что такого больше нельзя допустить, поэтому всех людей в погонах нужно подчинить одному человеку – Верховному главнокомандующему, что предусмотрено Конституцией. «Есть один Верховный главнокомандующий и ему подчинены все воинские формирования», - подчеркнул Президент. По его словам, законопроект, который подготовлен ставит целью структуризировать силовые ведомства в соответствии с требованиями и нормами Конституции.