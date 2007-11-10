Нашеукраинец объяснил регионалам, что они получили

Член Блока “Наша Украина - Народная Самооборона” Юрий Ключковский считает, что неучастие представителей Партии регионов в заседаниях рабочей группы по подготовке первой сессии ВР шестого созыва “обусловлено отнюдь не теми аргументами, на которые ссылается ПР”. Об этом он сказал в комментарии сайту RAZOM.

“С момента опубликования официальных результатов выборов эти лица являются новоизбранными народными депутатами. Т.е. они получили статус, только не приобрели полномочия. А участие в подготовительной группе связано со статусом, а не с полномочиями, - объяснил он. - Регистрация в этом отношении ничего не меняет, так как полномочия приобретаются с момента принятия присяги, а подготовительная группа заведомо работает до принятия присяги народными депутатами. Поэтому эта аргументация - несерьезная”.

Ключковский назвал такое поведение “регионалов” “в определенной мере повторением процесса 2006 года, когда даже уже после начала работы ВР и принятия присяги ПР затягивала работу через блокирование трибуны и срыв заседаний ВР с целью получить резерв времени для определенных действий”.

Отвечая на вопрос относительно вероятности непредоставления ПР документов для регистрации народных депутатов в ЦИК до 16 ноября, Ключковский отметил, что ее представители заявляли, что сегодня подадут документы на регистрацию народных депутатов. “Если они, публично заявляя, что подадут документы, снова этого не сделают, это будет явным сигналом того, что они ведут политические игры, и есть риск, что они никогда не подадут документы в ЦИК”.

По словам Ключковского, “такое развитие событий крайне нежелательно для Украины, поскольку будет подрывать основы государственности и конституционного порядка”.

“Стране снова будет угрожать кризис. Ведь с одной стороны ВР будет неполномочной, так как присягу примут менее 300 депутатов, с другой стороны ВР нельзя распустить. Возникнет коллизия между двумя конституционными нормами, выходить их которой будет очень тяжело и возможно только с помощью КС. А это медленный процесс и, к сожалению, политически заангажированный”, - подчеркнул Юрий Ключковский.