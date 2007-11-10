Сваха Симоненко попала в Раду

Центральная избирательная комиссия выдала временные удостоверения народных депутатов Верховной Рады 6-го созыва 18 представителям Блока Литвина.

Как передает корреспондент агентства Украинская правда, они также получили значки народных депутатов.

Как отметил в интервью журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, в настоящее время зарегистрировано 18 народных депутатов от блока Литвина. "Двое будут зарегистрированы в ближайшее время", - отметил Магера.

Он напомнил о решении зарегистрировать народным депутатом Екатерину Ващук в связи с тем, что руководитель Николаевской облгосадминистрации Алексей Гаркуша выразил желание продолжать работу в органах исполнительной власти.

По словам Магеры, Ващук как народный депутат будет зарегистрирована ЦИК в понедельник.

Магера отметил, что вопрос о регистрации члена Блока Литвина Виктора Пилипишина будет тоже решен в ближайшее время. По его словам, заявление от Пилипишина с просьбой о регистрации народным депутатом Верховной Рады поступило только в пятницу.

Кроме того, заместитель главы ЦИК в очередной раз заявил, что зарегистрированных народных депутатов шестого созыва достаточно для проведения заседания Верховной Рады.

"В решении Конституционного суда от 2002 года четко сказано, что для проведения заседания достаточно большинства от конституционного состава (226 голосов)", - сказал Магера.

"Нет никаких препятствий, чтобы зарегистрированные депутаты приняли присягу", - добавил он.

В то же время Магера подчеркнул, что для начала работы Верховной Рады должно быть принято решение подготовительной группы, которая назначит время заседания парламента.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 279 народных депутатов из 450 избранных.

Екатерина Ващук является свахой лидера КПУ Петра Симоненко.