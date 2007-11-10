Костенко рассказал Симоненко, что такое дефашизация

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО призвал председателя Компартии Украины Петра СИМОНЕНКО руководствоваться Резолюциями Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые осуждают преступления коммунистических режимов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил в прямом эфире на канале "1+1", полемизируя с П.СИМОНЕНКО на тему необходимости ликвидации символов тоталитаризма.

Ю.КОСТЕНКО напомнил, что ПАСЕ в 1996 и 2006 годах приняла две Резолюции - "О мерах по ликвидации наследия бывших коммунистических тоталитарных режимов" и "О необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов".

Следовательно, отметил лидер УНП, П.СИМОНЕНКО, который на протяжении многих лет является членом Постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ, и “который много говорит о демократии, должен руководствоваться этими Резолюциями".

Ю.КОСТЕНКО поставил в прямую зависимость ликвидацию символов тоталитарного прошлого с ростом уровня жизни: «В Германии дефашизация страны в различных ипостасях - люстрация, переименование, образование, - давали однозначное увеличение доходов каждого гражданина. В Прибалтике и Польше после ликвидации коммунистического режима вырос уровень жизни граждан». В связи с этим Ю.КОСТЕНКО выразил убеждение в необходимости "ликвидировать все признаки тоталитарной системы, которые и сегодня доминируют в жизни украинцев".